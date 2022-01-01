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Массажная подушка
CASADA Neck2Go
14 500 ₽
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Массажное кресло
Casada SkyLiner 2
839 000 ₽
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Массажное кресло
CASADA BetaSonic 2(orange)
365 900 ₽
284 900 ₽
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Массажное кресло
CASADA AlphaSonic 3 Gray
559 900 ₽
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научим правильно выбирать массажеры

Как выбрать массажное кресло в 2021
Как выбрать массажное кресло в 2021
Массажеры для ног. Сравнение
Массажеры для ног. Сравнение
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в ТЦ "Кунцево плаза"
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Консультанты ежемесячно знакомятся с оборудованием и лично пробуют все товары, которые продают. Узнайте интересующие подробности о массажных креслах и массажёрах из первых уст.

Звоните по номеру: 8 (800) 222-16-90, закажите обратный звонок или напишите нам в мессенджер.

Массажные кресла и массажеры

Наш магазин массажеров и массажных кресел представлен такими мировыми брендами, как Casada, Ogawa, Oto, Takasima, Inada, iRest. Они давно успели заработать безупречную репутацию среди пользователей массажеров и массажных кресел! Качество этих марок подтверждают многие клиенты, которые не раз обращались в магазин за повторными покупками.

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«Массажеры24.рф» являясь федеральным интернет-магазином, в отличии от многих других интернет-магазинов имеет свои представительства во многих городах России, таким образом Вы можете лично посетить магазины и проверить весь ассортимент массажеров и массажных кресел в действии.

Массажеры и массажные кресла высокого качества в Москве

В нашем магазине представлено оборудование для массажа, которое совмещает в себе терапевтический, расслабляющий и профилактический виды и соответствует всем нормам и стандартам современной жизни. Широкий ассортимент лучших производителей, превосходное качество и демократичные цены удовлетворят любого клиента: массажные подушки, массажные накидки, массажные кресла, массажные столы, ручные массажеры, массажные маты, массажеры для ног и многое другое является универсальным инструментом укрепления здоровья.

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Мы предлагаем лучшие цены, предоставляем 100% гарантию, а также возможность оплатить товар по факту или оформить в кредит.


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